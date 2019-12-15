النشرة: اقفال عدد من الطرقات في صيدا ورمي مفرقعات على شركة أوجيرو والكهرباء

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"بدء حراك احتجاجي في صيدا تضامنا مع ​المحتجين​ في ​بيروت​ حيث جرى إقفال عدد من الطرقات في صيدا وحرق إطارات ورمي ​مفرقعات​ على شركة ​أوجيرو​ وشركة الكهرباء".

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