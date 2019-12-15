ارتفاع حدة المواجهات من جديد بين المتظاهرين والقوى الأمنية بوسط بيروت

ارتفعت حدة المواجهات من جديد بين ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​، نتيجة عودة بعض المتظاهرين إلى إطلاق ​المفرقعات النارية​ باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باطلاق القنابل للمسيلة للدموع باتجاههم.

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