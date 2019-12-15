القوى الأمنية تغلق مداخل ساحة الشهداء لمنع حصول أي إحتكاك بين المتظاهرين ومواطنين آخرين

عمدت ​القوى الأمنية​ إلى إغلاق مداخل ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​، لمنع حصول أي إحتكاك بين المتظاهرين ومواطنين آخرين، لا سيما بعد المعلومات عن تجمعات في المناطق المحيطة.

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