شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أردوغان فى ورطة حقيقية والاقتصاد يترنح بسبب سياساته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ورطة حقيقية ويواجه صعوبات فى حكمه، فهناك حالة ترد للاقتصاد، وترنح، وهناك شيوع للاستبداد والاعتقال والاختفاء القسري.

وأشار "إسماعيل"، فى بيان له اليوم، إلى ما جاء على لسان زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، عن وجود ملايين الأتراك يعيشون دون الحد الأدنى للأجور، أى أنهم يعيشيون على الحافة ويعانون الفقر المدقع.

ولفت إلى أن أردوغان يقود تركيا للجحيم، وهناك حالة فزع فى الشارع التركى جراء سياساته الدموية ولا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور هناك، متابعا: "لكن المؤكد أن أيامه على رأس تركيا معدودة".