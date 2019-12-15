شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لاذعة لمقرب من أردوغان: أنفق 342 مليون ليرة على نصب تماثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ما وصفته بفساد أردوغان وأصدقائه، مؤكدة أن منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة الكبرى، اجتمع لمناقشة عددا من مشروعات العاصمة، من بينها شراء 282 حافلة نقل ركاب وإنشاء محطتين للتزود بالوقود، بالإضافة إلى السماح بالاقتراض الخارجي بقيمة 60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن صلاحية الاقتراض رفضت قبل ذلك داخل مجلس البلدية بتصويت من أعضاء حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، إلا أنهم قرروا الموافقة هذه المرة، كما أن مؤمن ألتين إيشيك رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال إنه وافق على القرار لصالح بلدية أنقرة، مع انتقاد إقبال منصور يافاش على طلب الاقتراض 3 مرات خلال 7 أشهر.

وذكر التقرير أن منصور يافاش في رده على الانتقادات، أوضح أن مليح جوكتشاك رئيس البلدية السابق التابع لحزب العدالة والتنمية، أنفق 342 مليون ليرة تركية على نصب تماثيل، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان يكفي لشراء 457 حافلة نقل ركاب، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء بوابات للعاصمة أنقرة في فترة سيطرة حزب العدالة والتنمية على البلدية وصلت إلى ما يعادل تكلفة 95 حافلة نقل ركاب، لافتًا إلى أن 439 مليون ليرة أنفقت على مشروعات تافهة لا يعود نفعها على سكان العاصمة.