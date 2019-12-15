شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد عودة أحد رموز وقيادات حزب الوفد التاريخية.. والجنازة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل أحمد عودة أحد شيوخ ورموز حزب الوفد بعد صراع طويل مع المرض. قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، إن صلاة الجنازة ستقام غدا بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر. Advertisements وتقدم بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بخالص التعازى، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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