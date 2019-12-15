البرازيلي داني ألفيش يصل إلى مطار القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، داني ألفيش لاعب كرة القدم البرازيلي، بصحبة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، في زيارة للبلاد، وأنهيت إجراءات وصوله في استراحة الخدمة المميزة.

ووجه أحد رجال الأعمال، دعوة للاعب كرة القدم البرازيلي، لزيارة مصر.

Advertisements

ويزور ألفيش القاهرة بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة، ويشاهد خلال الزيارة عدة مناطق أثرية وسياحية.

تعتبر الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي في مصر، حيث زار البلاد منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا في كأس العالم للشباب، والذي أقيم في مصر وفازت به البرازيل.

ويعتبر ألفيش أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق، وله تاريخ طويل في كرة القدم دوليًا، وبدأ رحلته منذ شبابه واستمر حتى اليوم كأحد أقوى اللاعبين في العالم.