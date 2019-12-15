إحالة حداد للجنايات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة المعادي، بإحالة حداد لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية. بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث المعادي تفيد قيام "ح. ا" حداد بالاتجار في الأسلحة النارية. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 6 فرد خرطوش وطبنجة صوت، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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