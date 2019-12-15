وزير الاتصالات: القطاع الخاص أمامه فرصة للمشاركة في بناء مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية؛ موضحًا أن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولًا.

وأشار طلعت، خلال مشاركته في جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019، إلى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات، من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.

وأضاف طلعت أن بناء مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها، لكنها مسئولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي، مشيرًا إلى ان التحول الرقمي يرتكز على توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية فعالة وكفء.

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وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم ربط 800 مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبنى حكومي في 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة، بهذه الشبكة خلال 36 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى5.5 مليار جنيه.

وأشار طلعت إلى أن عمليات التحول الرقمي ستسهم في توفير حجم ضخم من البيانات، تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن ومن خلالها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه الاقتصادية، ومن ثم توجيه الدعم لمستحقيه؛ مؤكدًا أن هناك فرص هائلة للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة التحول الرقمي ومشروعات بناء مصر الرقمية.

شارك في الجلسة المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وسادفي ساران محللة السياسات في قسم التقنيات الناشئة، الاتحاد الدولي للاتصالات، من الهند، والدكتور صلاح حسن أستاذ الاستراتيجية في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، وتوبياس بورخاردت رئيس قسم التحول شيفت سكول، رائد أعمال، خبير رقمي من ألمانيا، والدكتورة فاطمة الموسوي مديرة مشروع كفو الشبابي، الكويت.