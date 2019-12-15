جمارك نويبع تُحبط محاولة تهريب مناظير وأسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، اليوم الأحد، محاولة تهريب عدد من المناظير المكبرة والأسلحة البيضاء، وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جرى ذلك بناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 3001 لسنة 2019، أمتعة شخصية باسم "ا . س "، والمحمل على السيارة رقم 172675/ 92294 مصر القادمة من ميناء العقبة.

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جرى تشكيل لجنة جمركية، للتفتيش وتبين وجود 3 منظار، وسيف، وعصا فض شغب، و 256 عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل الأمتعة الشخصية .

بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 140200 جنيه، وجرى سدد التعويضات بالقسيمة رقم 400276.

وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء ، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 71 لسنة 2019.