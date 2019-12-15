بالصور.. عروض وتابلوهات فنية على هامش منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قدمت فرق الإسماعيلية والأقصر وشرم الشيخ للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، عروضًا فنية في مدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضها الفني على مسرح السوق القديم بشرم الشيخ، وتضمن رقصات وتابلوهات فنية مبهرة مستوحاة من التراث والبيئة، المرتبطة بمدن القناة وشبه جزيرة سيناء.

ومن بين العروض قُدمت رقصة الضمة والصيادين، تصميم عمرو عجمي وفاروق مصطفى، وتدريب شريف مبارك ومجدى خيرت الله، أعقبها فاصل من السمسمية الإسماعيلاوية.

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كما قدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، عرضًا بقيادة الفنان محمد عبد الحى، وباقة من الرقصات الاستعراضية، منها البمبوطي والتنورة الراقصة.

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية على مسرح خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، العديد من التابلوهات الاستعراضية الراقصة، التي نالت إعجاب الجمهور.

يعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.