سفارة ليبيا في القاهرة تعلّق أعمالها لدواعٍ أمنيّة

أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة تعليق جميع أعمالها إبتداء من اليوم، الأحد 15 ديسمبر 2019، بسبب ظروف أمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ونشرت السفارة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" تدوينة فيما يلي نصّها: Advertisements "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك إعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر". ويذكر أنّ السفارة الليبية كانت قد نشرت بلاغا منذ خمسة أيّام نفت فيه توقف أعمالها، مؤكّدة أنها مستمرة في تقديم كافة الخدمات لمواطنيها في مصر خلال أوقات الدوام الرسمي.

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