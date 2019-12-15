جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لمصر العربية وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وشددت مملكة البحرين في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها لمساعي مصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها ، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها ، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تؤكد دعمها لمصر في حماية الأمن القومي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.