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الصين تعلق فرض تعريفات جمركية على سلع أميركية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 ديسمبر 2019 10:13 مساءً - مشاركة

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أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، الأحد، تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأميركية، ابتداء من 15 ديسمبر، وذلك بعد اتفاق البلدين على “مرحلة أولى” من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

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ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة، بما في ذلك وزارة المالية الصينية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية، مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر سكاي نيوز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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