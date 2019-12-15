كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تعلن افتتاح مكتب تجاري بالقدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات، اليوم الأحد، فتح مكتباً في القدس المحتلة بحضور ابن الرئيس جايير بولسونارو، الذي أكد نية الحكومة البرازيلية في نقل سفارتها إلى هذه المدينة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وحضر ادواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي مراسم افتتاح مكتب تجاري لبلاده للدى إسرائيل في القدس، مشيراً إلى التاريح الجميل بين البرازيل وإسرائيل.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو اللحظات بأنها "واعدة"، موضحاً أن افتتاح مكتب للوكالة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات في القدس يمثل جانباً من اتفاق تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبرازيل والتزام الرئيس بولسونارو بفتح سفارة في القدس العام المقبل.

وأعرب نتنياهو عن دعمه للرئيس البرازيلي الذي يدعم إسرائيل في الهيئات الدولية، مؤكداً أن قوة التعاون بين البلدين، ومشيراً إلى أن هذا المكتب سيساهم بشكل كبير في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وغواتيمالا نقلتا سفارتهما إلى القدس عقب قرار واشنطن قطع التوافق الدولي واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.