كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تعلن افتتاح مكتب تجاري بالقدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو اللحظات بأنها "واعدة"، موضحاً أن افتتاح مكتب للوكالة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات في القدس يمثل جانباً من اتفاق تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبرازيل والتزام الرئيس بولسونارو بفتح سفارة في القدس العام المقبل.
وأعرب نتنياهو عن دعمه للرئيس البرازيلي الذي يدعم إسرائيل في الهيئات الدولية، مؤكداً أن قوة التعاون بين البلدين، ومشيراً إلى أن هذا المكتب سيساهم بشكل كبير في ذلك.
وكانت الولايات المتحدة وغواتيمالا نقلتا سفارتهما إلى القدس عقب قرار واشنطن قطع التوافق الدولي واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وتملك هندوراس والمجر مكتبين تجاريين بوضع دبلوماسي في القدس وجمهورية التشيك بقنصلية شرفية.