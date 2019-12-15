كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد زبيدي: الجيش الليبي يبعد عن طرابلس كيلو متر واحد.. والنصر يلوح بالأفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع "زبيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن الإعلام الإخواني والموالي للجمعات الإرهابية يزداد صراخ يومًا بعد يوم، وهذا دليل على أن الضربات التي تتعرض لها مليشيات طرابلس قوية.
ولفت إلى أن حكومة الوفاق الليبي تشكل خطر على الأمن القومي العربي، خاصة بعد توقيع اتفاقية مخالفة للقانون الدولي مع تركيا، تضر بمصالح مصر، وعلى القاهرة أن تعمل على سحب الاعتراف بهذه الحكومة، موجهًا التحية لمجلس النواب المصري على اعترافه بأن المجلس الوطني الليبي هو الممثل الشرع الوحيد للشعب الليبي.