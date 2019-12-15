كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد زبيدي: الجيش الليبي يبعد عن طرابلس كيلو متر واحد.. والنصر يلوح بالأفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المحلل السياسي الليبي

قالمحمد زبيدي، إن الجيش الوطني الليبي يبعد عن قلب العاصمة الليبية ما يقرب من كليو متر واحد، ومليشيات طرابلس في أسوأ احوالها، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.

وتابع "زبيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن الإعلام الإخواني والموالي للجمعات الإرهابية يزداد صراخ يومًا بعد يوم، وهذا دليل على أن الضربات التي تتعرض لها مليشيات طرابلس قوية.