كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا.

وأوضح أردوغان، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.

وأشار إلى أنه لا اتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا.

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