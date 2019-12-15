كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 15/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قال المحلل السياسي الليبي محمد زبيدي، إن الجيش الوطني الليبي يبعد عن قلب العاصمة الليبية ما يقرب من كليو متر واحد، ومليشيات طرابلس في أسوأ احوالها، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.

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