كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 15/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يبعد عن طرابلس كيلو متر واحد
قال المحلل السياسي الليبي محمد زبيدي، إن الجيش الوطني الليبي يبعد عن قلب العاصمة الليبية ما يقرب من كليو متر واحد، ومليشيات طرابلس في أسوأ احوالها، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل
أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن حالة العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل، على الرغم من إجراء الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثات دافئة عدة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || البرازيل تتعهد بنقل سفارتها إلى القدس في 2020
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن نجل رئيس البرازيل، أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وستقوم بنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.