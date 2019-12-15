كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمو الأمير خالد الفيصل يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى "شباب العالم" الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد وصل مطار شرم الشيخ الدولي، حيث كان في استقباله معالي وزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.

ويشارك في المنتدى آلاف الشباب من الجنسين من مختلف دول وقارات العالم عبر 24 جلسة و14 ورشة عمل تناقش مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية والقارية، وتتصدر ملفات التغير المناخي والطاقة والتنمية في إفريقيا والإرهاب والنزاعات المسلحة والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي النقاش خلال جلسات المنتدى.

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ويشهد المنتدى هذا العام بحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة.

كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات المقسمة على تسعة محاور تشمل قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، وكذلك نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر، فيما سيختتم المنتدى أعماله بإعلان التوصيات الختامية.

وتخلل حفل الافتتاح عرض عدد من النماذج والتجارب المحفزة للشباب وعروض فنية متنوعة.