كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تؤيد المساعي المصرية بشأن الحفاظ على سلامة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مملكة البحرين، اليوم الأحد، لجهود مصر في حماية الأمن القومي العربي ومساعيها لاستتباب الأمن والسلم في ليبيا،

والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

ويذكر أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ليبيا أصبحت دولة معبر للهجرة غير الشرعية.

وأضاف السيسي خلال مداخلته بجلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم: "أمننا القومي يمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا وكان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة لكننا احترمنا ظروف ليبيا".

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العشر سنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمني في الإقليم.