مطاع: الملك محمد السادس تكفل بمصاريف علاجي من مرض عضال.. وفقداني للبصر لن يمنعني من التمثيل – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال الفنان عبد القادر مطاع، أمس السبت، في طنجة، إن الملك محمد السادس تكفل بمصاريف علاجه من مرض عضال، كان يعانيه.

وكشف مطاع لـ”اليوم24″ أنه قادر على أداء الأدوار السينمائية، والمسرحية باحترافية كبيرة، على الرغم من فقدانه لحاسة البصر، معتبرا أن إعاقته دافع لتحقيق المعجزات.

وأضاف مطاع لـ”اليوم24″ أنه سيستمر في تأدية أدوار سينمائية للجمهور، الذي يتابعه، ويحبه، على الرغم من كونه لا يرى سوى السواد، لكن ذلك لن يمنعه من التفوق في أعماله.