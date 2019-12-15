صافرة سعودية تضبط لقاء الصقور امام مولودية

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2019-12-15 | 20:19
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اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة القوة الجوية امام مولودية الجزائر في اياب دور الستة عشر من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
الطاقم سيكون بقيادة الحكم محمد الهويش، حيث ستنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب 5 جولييه.
فريق القوة الجوية سيرتدي الزِّي "الأصفر" الموشح بالرصاصي ، بينما سيرتدي حارس المرمى الزِّي “الاسود” الكامل.
وسيرتدي مولودية الجزائر الزي "الاحمر" الموشح بالاخضر ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي "البنفسجي" الكامل.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.
فريق القوة الجوية سيرتدي الزِّي "الأصفر" الموشح بالرصاصي ، بينما سيرتدي حارس المرمى الزِّي “الاسود” الكامل.
وسيرتدي مولودية الجزائر الزي "الاحمر" الموشح بالاخضر ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي "البنفسجي" الكامل.
المحرر: محمد خليل
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