صافرة سعودية تضبط لقاء الصقور امام مولودية

الطاقم سيكون بقيادة الحكم محمد الهويش، حيث ستنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب 5 جولييه.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

فريق القوة الجوية سيرتدي الزِّي "الأصفر" الموشح بالرصاصي ، بينما سيرتدي حارس المرمى الزِّي “الاسود” الكامل.



وسيرتدي مولودية الجزائر الزي "الاحمر" الموشح بالاخضر ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي "البنفسجي" الكامل.