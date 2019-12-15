الكربولي يحث الشركات الاستثمارية الفرنسية للمساهمة بتأهيل المدن العراقية

وذكر بيان لمكتب الكربولي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية التقى، اليوم، برونو أوبيير سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد في العراق والوفد المرافق له".

وأعرب الكربولي بحسب البيان، عن "أمله بأستمرار الدعم الفني والأستشاري الفرنسي للدولة العراقية، وحث الشركات الاستثمارية الفرنسية للمشاركة في دعم وتمويل وتنفيذ برامج الأعمار وأعادة البناء والتأهيل للمدن العراقية عامة والمدن المحررة من الارهاب على وجه الخصوص".



وأستعرض الكربولي "اخر تطورات الواقع السياسي والامني في العراق وجهود البرلمان والقوى السياسية في تنضيج مطالب المتظاهرين السلميين واصلاح العملية السياسية والعبور بالعراق الى بر الآمان".

وثمن نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، "الجهود المتواصلة للدولة الفرنسية في الوقوف مع العراق حكومة وشعباً وتوفير الدعم المطلوب للمؤسسة العسكرية والقوات والاجهزة الامنية في استمرار تصديها لقوى الارهاب وبما يعزز الأمن والأستقرار في العراق ويوفر بيئة استثمارية سليمة".

