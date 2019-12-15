حث نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الأحد، الشركات الاستثمارية الفرنسية للمساهمة بتأهيل المدن العراقية والمدن المحررة.
وأعرب الكربولي بحسب البيان، عن "أمله بأستمرار الدعم الفني والأستشاري الفرنسي للدولة العراقية، وحث الشركات الاستثمارية الفرنسية للمشاركة في دعم وتمويل وتنفيذ برامج الأعمار وأعادة البناء والتأهيل للمدن العراقية عامة والمدن المحررة من الارهاب على وجه الخصوص".
وأستعرض الكربولي "اخر تطورات الواقع السياسي والامني في العراق وجهود البرلمان والقوى السياسية في تنضيج مطالب المتظاهرين السلميين واصلاح العملية السياسية والعبور بالعراق الى بر الآمان".
وثمن نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، "الجهود المتواصلة للدولة الفرنسية في الوقوف مع العراق حكومة وشعباً وتوفير الدعم المطلوب للمؤسسة العسكرية والقوات والاجهزة الامنية في استمرار تصديها لقوى الارهاب وبما يعزز الأمن والأستقرار في العراق ويوفر بيئة استثمارية سليمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يحث الشركات الاستثمارية الفرنسية للمساهمة بتأهيل المدن العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.