البحرين تعلن دعم جهود مصر لاستتباب الأمن في ليبيا

أعلنت البحرين، الأحد، دعمها لجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاستتباب الأمن والسلم في ليبيا وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذه الجهود تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما أكدت البحرين دعمها للرئيس المصري وجهوده لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.





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وقال السيسي في كلمته خلال فعاليات "منتدى شباب العالم" المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الأحد، إن حكومة الوفاق الليبية "أسيرة" للمليشيات المسلحة.

وأضاف أن ما يحدث في ليبيا خلال الأعوام الماضية يوضح أن الحكومة ليست "لديها إرادة حرة حقيقية، لأنها أسيرة للمليشيات الإرهابية المسلحة في طرابلس".

وشدد على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب بكل حسم وحزم بغض النظر عن المصالح السياسية والاقتصادية معها.

وقال السيسي، خلال مداخلته في الجلسة: "يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه الدول التي تدعم الإرهاب".

وتابع الرئيس المصري: "تحدثت من قبل عن أوضاع سوريا وليبيا والعراق قبل 6 سنوات، وأكدت أن أوروبا ستتضرر كثيرا من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهماتها في سوريا والآن يحدث ذلك".