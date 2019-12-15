المغرب يعلن توقيف إرهابي كان يخطط لهجوم انتحاري

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، أنها أوقفت إرهابيا مواليا لتنظيم داعش في مدينة مكناس، كان "بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية".

وجاء في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات الأمنية أكدت "ضلوع المشتبه به في ترويج للفكر الداعشي بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات تتعلق بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".

وأوضح البيان أن الموقوف "كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة، وأنه تم توقيفه السبت".

وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات".

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وأعلن المكتب أن المشتبه به سيحال أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات التي تجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.

ويتولى المكتب مكافحة الخلايا الإرهابية والاتجار بالمخدرات والعمليات الإجرامية الكبرى.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات التنظيم حتى أواخر العام الماضي مع قتل سائحتين إسكندنافيتين في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون ولم يتبنها التنظيم.

وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الحكم بإعدام المدانين الثلاثة وشريكهم الرابع.

وتصدر المحاكم المغربية أحكاما بالإعدام، لكن تنفيذ هذه العقوبة معلّق عمليا منذ عام 1993.