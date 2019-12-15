اعتذر رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، عن "خسارة حزبه الفادحة في الانتخابات الأخيرة"، مقرا بـ"مسؤوليته عنها"، معلناً أن "نتائج الانتخابات أصبحت ضربة موجعة لكل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في البلاد".
وفي حديث صحفي، شدد كوربين على أنه "لا يزال فخورا ببرنامج حزبه الانتخابي"، واصفا إياه بـ "رسالة أمل رأى فيه الملايين مستقبلا أفضلا لهم ولمجتمعاتهم"، متعهدا بأن "أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة سيفهم دروس هذه الخسارة وسيتمكن من استعادة ثقة الناخبين من طبقة العمال الذين خسر دعمهم في الانتخابات الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر كوربين يقر بمسؤوليته عن هزيمة حزب العمال في الانتخابات البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.