كوربين يقر بمسؤوليته عن هزيمة حزب العمال في الانتخابات البريطانية

اعتذر رئيس حزب ​العمال​ البريطاني المعارض ​جيريمي كوربين​، عن "خسارة حزبه الفادحة في ​الانتخابات​ الأخيرة"، مقرا بـ"مسؤوليته عنها"، معلناً أن "نتائج الانتخابات أصبحت ضربة موجعة لكل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في البلاد".

وفي حديث صحفي، شدد كوربين على أنه "لا يزال فخورا ببرنامج حزبه الانتخابي"، واصفا إياه بـ "رسالة أمل رأى فيه الملايين مستقبلا أفضلا لهم ولمجتمعاتهم"، متعهدا بأن "أكبر حزب معارض في ​المملكة المتحدة​ سيفهم دروس هذه الخسارة وسيتمكن من استعادة ثقة الناخبين من طبقة العمال الذين خسر دعمهم في الانتخابات الأخيرة".