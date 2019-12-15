الخارجية اليونانية: رئيس الوزراء اليوناني سيزور موسكو

تطرق وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في كلمة له ب​البرلمان اليوناني​، الى "موضوع تعاون بلاده مع ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ و​الصين​ ودول أخرى عدة"، كاشفاً أن "رئيس وزراء بلاده ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ سيزور روسيا".

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