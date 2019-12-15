العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون

بعث ​العاهل المغربي​ الملك ​محمد السادس​، بـ"رقية تهنئة للرئيس الجزائري المنتخب ​عبد المجيد تبون​"، معرباً فيها عن "أصدق التهاني بعد انتخابه"، مجدداً "الدعوة السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء".

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