خارجية قطر: لم نتفاوض مع الإمارات لإنهاء الخلاف الخليجي

أكد وزير ​خارجية قطر​ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "بلاده لم تخض بعد محادثات مع ​الإمارات​ بغية إنهاء ​الأزمة​ الدبلوماسية في ​الخليج​، لكن هذا الحوار قد ينطلق في ​المستقبل​ المنظور"، مشيراً الى ان "المشاورات تجري بين قطر و​السعودية​، وإحراز تقدم في سبيل تخفيف المأزق الأصلي أتاح للدولتين إقامة خط ​اتصال​ مباشر"، كاشفاً عن "إمكانية إطلاق مفاوضات مماثلة مع الإمارات في المستقبل بغية إنهاء الأزمة المستمرة منذ أوائل صيف عام 2017".

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