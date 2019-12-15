المفتي الجوزو: لفتح تحقيق بالعنف الذي تعرض له أبناء برجا

أثار مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور ​محمد علي الجوزو​، ما حصل أمام معمل الجية الحراري أثناء الوقفة الاحتجاجية على ​انقطاع الكهرباء​ عن بلدة برجا في ​اقليم الخروب​، في اتصالات أجراها مع عدد من المعنيين.

وحول هذا الموضوع، أشار إلى أن "إقليم الخروب بشكل عام وبرجا بشكل خاص، يعانيان أشد المعاناة من التلوث الذي يمتد من ساحل الإقليم إلى داخله، ويهدد صحة الناس ويتسبب بالأمراض الخطيرة، ومع ذلك فإن شركة الكهرباء رغم وجودها على ساحل الإقليم، لا يستفيد الإقليم منها، إذ يعاني من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ويؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على حياة الناس وصحتهم. وكنا نتمنى أن يعامل شباب برجا معاملة حكيمه لاستيعاب صرختهم المحقة، بدلا من التعامل معهم بالعنف والقوة.

وحرصا منا على المؤسسة العسكرية التي ينضوي تحت لوائها العديد من أبناء برجا، نطالب بفتح تحقيق بالعنف الذي تعرض له أبناء برجا".

