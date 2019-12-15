حاصباني: لتشكيل حكومة من اخصائيين تقود البلاد نحو بر الأمان

دعا نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في تصريح تلفزيوني، إلى تشكيل حكومة من اخصائيين تقود البلاد نحو بر الأمان، مشدداً على أن الاهم هو ثقة الناس.
وأشار حاصباني إلى أن المواطنين قالوا كلمتها والشارع يريد التغيير، ولذلك يجب تشكيل الحكومة لحل هذه المطالب اما البعض يريد اخذ المطالب إلى امكنة مسيسة.
ورأى حاصباني أن على الحكومة المقبلة ان يكون لديها تواصل مع المجتمع الدولي من أجل العمل على الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن على الأحزاب عدم الخوف من عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة لأن ذلك افضل للنهوض من الوضع الذي وضعنا فيه.
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