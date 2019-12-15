افاد مصدر مقرب من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لـ"وكالة ​رويترز​"، انه "من الضروري ان تكون الامور واضحة لأي شخص سيرشح الحريري غداً في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، ان الاخير سيشكل حكومة خبراء فحسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قريب من الحريري لرويترز: من سيسمي الحريري عليه ان يعلم ان الاخير لن يشكل الا حكومة خبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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