أكدت مصادر ​بعبدا​ لقناة "LBC" ان "لا نية لتأجيل ​الاستشارات النيابية​"، مشيرةً الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو الذي حث رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على زيارة ​رئيس الجمهورية​ ميشال عن".

ولفتت المصادر الى ان "ما حصل في الشارع أمس كان معبر من كل النواحي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: لا نية لتأجيل الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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