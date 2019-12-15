أقدم بعض ​المتظاهرين​، في هذه الأثناء، على رمي مفرقعات نارية باتجاه ​القوى الامنية​ في ​وسط بيروت​، في حين عبر متظاهرون آخرين عن رفضهم لهذه الخطوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رمي مفرقعات باتجاه القوى الامنية في وسط بيروت واحتجاجات بصفوف المتظاهرين على ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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