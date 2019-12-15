رمي مفرقعات باتجاه القوى الامنية في وسط بيروت واحتجاجات بصفوف المتظاهرين على ذلك

أقدم بعض المتظاهرين، في هذه الأثناء، على رمي مفرقعات نارية باتجاه القوى الامنية في وسط بيروت، في حين عبر متظاهرون آخرين عن رفضهم لهذه الخطوة.
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