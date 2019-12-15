الجيش: زورق حربي اسرائيلي أقدم على خرق المياه الاقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن زورقاً حربياً اسرائيلياً أقدم، بتاريخ 15/12/2019 ​الساعة​ 13.30، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متراً ولمدة 5 دقائق. وأشارت إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

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