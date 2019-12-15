حبيش: مستعد لأضع مكتبي القانوني بتصرف ربيع الزين

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لست على معرفة سابقة بالناشط ربيع الزين ولكن إذا كان سيظلم بسبب تواجده صدفة في قصر عدل بعبدا اثناء وجودي هنالك فانا مستعد لأضع مكتبي القانوني بتصرفه في هذه القضية إلى جانب محاميه الزميل نهاد سلمى".

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