مصادر otv: التيار الوطني الحر سيشارك غداً بالاستشارات بجدية وايجابية

أكدت مصادر قناة OTV، ان "​التيار الوطني الحر​ سيشارك غداً في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة بجدية وايجابية وفقا لنصوص ​الدستور​"، مشيرةً الى ان "التيار متمسك بالتفاهمات الوطنية الكبرى والخيارات السياسية الاساسية التي اتخذها عن اقتناع وتبصر ووعي, الا انه يعتبر ان التطبيق والممارسة والترجمة بحاجة الى مراجعة لصون الثوابت والاسس التي يتمسك بها لئلا تزعزعها الارياح الحاصلة على الجميع وتذهب بها الارباح المحصلة للبعض ".

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