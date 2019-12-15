يان كوبيتش: للاسراع في تشكيل حكومة شاملة وذات مصداقية

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "شعرت بالانزعاج من الهجمات التي حصلت الليلة الماضية والعنف الذي ارتكبه الموالين لمختلف القوى السياسية وما تلا ذلك من استخدام للقوة"، داعياً السياسيين للتحرك بشكل عاجل من أجل تعيين رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم الشعب وتشكيل حكومة شاملة وذات مصداقية وكفاءة تحظى بدعم ​مجلس النواب​.

وأكد أن "هذه الحكومة وحدها قادرة على إخراج البلد من الأزمة ومناشدة الناس للحصول على الدعم، عند البدء بتنفيذ اجراءات الطوارئ والإصلاح".