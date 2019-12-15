شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: عقد انتخابات المكتب التنفيذى سنويا..والكل فى بيت الأمة ينصاع للأغلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن فكرة انتخاب المكتب التنفيذى لحزب الوفد كل عام جاءت بقرار صائب من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، لافتا إلى أن المكتب التنفيذى لحزب الوفد يعمل دائما على مصلحة الوفد والوفديين.

وأضاف الهضيبى، "تنشيط المكتب التنفيذى يمثل ضرورة حتى نسمح بدخول وجوه جديدة قادرة على العطاء مع الاحتفاظ بالشخصيات التى أثبتت جدارتها فى العطاء وثبت بالفعل أنها تعمل لصالح الوفد والوفديين".

ولفت الهضيبى، إلى أنه فيما يخص انتخابات المكتب التنفيذى لبيت الأمة، "فسيكون القرار الأول والأخير لأعضاء الهيئة العليا للوفد الذين نجل ونحترم رأيهم".

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وأكد المتحدث باسم الوفد، أن بيت الأمة يقوم على عدة مبادىء من أهمها تنوع واختلاف الآراء بداخله وفى النهاية الكل ينصاع لرأى الأغلبية.

كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أعلن عن عقد انتخابات المكتب التنفيذى للوفد عقب انتهاء منتدى شباب العالم بشرم الشيخ نظرا لمشاركة عدد كبير من الوفديين فى هذا الحدث الكبير.