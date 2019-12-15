"عقلية": طلبنا من الأمم المتحدة عدم التعامل مع اتفاقية " السراج - أردوغان "

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وأضاف عقيلة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجيش الليبى عثر على ترسانة أسلحة تركية خلال المعارك التي تدور حالياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان غير قانونية وباطلة والمجلس الليبيي لم يوافق عليها.
وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي، أن حكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب الليبي وتم رفضها مرتين، كما أن البرلمان طلب من الأمم المتحدة عدم التعامل مع الاتفاقية الموقعة، مؤكداً على أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على الاعتراض قانونيا وسياسيا على تلك الاتفاقية ، مشيرا الى أن الاتفاقية تمثل تدخلاً سافراً من الجانب التركي فى الشأن الليبي دون إرادة الشعب، لأنه ليس لدينا حدود مع تركيا والاتفاقية تمثل استفزازا لدول البحر المتوسط.
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