شكرا لقرائتكم خبر عن "عقلية": طلبنا من الأمم المتحدة عدم التعامل مع اتفاقية " السراج - أردوغان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش يتحرك نحو العاصمة طرابلس ،مضيفا أنهم طلبوا من الأمم المتحدة عدم التعامل مع اتفاقية " السراج أردوغان " ، موضحاً أن تركيا تدعم الميليشيات المسلحة وتقوم بتزويد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح لزعزعة الاستقرار.

وأضاف عقيلة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجيش الليبى عثر على ترسانة أسلحة تركية خلال المعارك التي تدور حالياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان غير قانونية وباطلة والمجلس الليبيي لم يوافق عليها.

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وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي، أن حكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب الليبي وتم رفضها مرتين، كما أن البرلمان طلب من الأمم المتحدة عدم التعامل مع الاتفاقية الموقعة، مؤكداً على أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على الاعتراض قانونيا وسياسيا على تلك الاتفاقية ، مشيرا الى أن الاتفاقية تمثل تدخلاً سافراً من الجانب التركي فى الشأن الليبي دون إرادة الشعب، لأنه ليس لدينا حدود مع تركيا والاتفاقية تمثل استفزازا لدول البحر المتوسط.