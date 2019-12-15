فيديو.. معارض تركى مهاجما أردوغان: حكم الرجل الواحد أجهض الانضمام للاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لجارو بيلان النائب التركى المعارض، يؤكد فيه أن حكم الرجل الواحد أجهض الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال النائب التركى المعارض خلال الفيديو: "لدينا 8 ملايين عاطل، وينتحر مواطنونا، لماذا؟، بسبب الممارسات غير الديمقراطية لسليمان صويلو وزير الداخلية التركى، بسبب حكم الرجل الواحد لطيب أردوغان". ويتابع النائب التركى المعارض خلال الفيديو :"هل تعرفون السبب حول عدم قدرتنا على إبرام اتفاقية توسيع جمركى مع الاتحاد الأوروبي؟ بسبب كون صلاح الدين دميرتاش فى السجن -الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي-، وبسبب وجود فيجان يوكسك داغ فى السجن - الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطى فى وقت سابق -، وبسبب وجود عثمان كافالا فى السجن - رجل أعمال تركى -، وبسبب وجود أحمد ألتان فى السجن – صحفى تركى - لكل هذه الأسباب، قد أفسدتم معايير الانضمام للاتحاد الأوروبى ولا نستطيع إبرام اتفاقية التوسيع الجمركى، ويبقى 8 ملايين من مواطنينا عاطلًا.

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