بوجدور.. إحباط محاولة للهجرة بواسطة قارب تقليدي وتوقيف 21 شخص

تمكنت المصالح الأمنية في بوجدور، فجر اليوم الأحد، من إحباط محاولة للهجرة السرية، وإيقاف عدد من الأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري.
وحسب مصادر محلية، فإنه تم توقيف حوالي 21 شخصا مرشحا للهجرة، معظمهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي، انطلق من مدينة الداخلة في اتجاه جزر الكناري .
وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور على جثتين داخل القارب فينا، ثم نقل المهاجرين إلى المستشفى الإقليمي في بجدور لتلقي العلاج.
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