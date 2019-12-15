الحكومة تطلق مباراة لتوظيف 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة والعثماني: هذه مباراة لإنصاف هذه الفئة

وسط احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت الحكومة، اليوم الأحد، المباراة الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي السياق ذاته، زار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، اليوم، عددا من مراكز الامتحانات في الرباط، حيث تجرى المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث شدد العثماني على أهمية هذه المباراة الخاصة بتوظيف 200 شخص في وضعية إعاقة سنويا، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في تنظيمها كل عام في أفق رفع نسبة إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية.

وبعد أن وصفها بـ”السنة الحسنة”، أوضح رئيس الحكومة أن المباراة الموحدة تهم جميع أنواع الإعاقات، والتوظيف في مختلف القطاعات الحكومية، على اعتبار أن المرشحين الناجحين سيتوزعون على عدد من الإدارات، انطلاقا من المناصب المخصصة لكل قطاع على حدة.

يذكر أنه للمرة الأولى تنظم مباراة موحدة تهم 200 منصب، علما أنه في السنة الماضية، تم تخصيص 50 منصبا فقط، ووعدت الحكومة برفع العدد إلى 200 وذلك انطلاقا من السنة الجارية، وهو العدد نفسه المخصص في قانون المالية برسم عام 2020.

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان مرفوقا خلال هذه الزيارات التفقدية بجملية مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعدد من الأطر، والمسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية المعنية.