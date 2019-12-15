الوداد يحسم “الكلاسيكو” أمام الجيش وينفرد بصدارة البطولة الاحترافية

حسم فريق الوداد الرياضي مباراة “الكلاسيكو” التي جمعته مساء اليوم الأحد، بضيفه الجيش الملكي لصالحه بهدف دون رد، وذلك في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالتعادل دون أهداف.
ونجح الفريق الأحمر في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 69 من إحراز هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح بديع أووك، قبل أن تُعلن صافرة هشام التمسماني عن نهاية المواجهة بفوز بطل المغرب بهدف نظيف.
ومكن هذا الفوز وهو الخامس للوداد في بطولة هذا الموسم، مقابل تعادل وهزيمة، مكنه من الانفراد بصدارة البطولة برصيد 16 نقطة، علما أن للفريق مباراتين ناقصتين.
وتجمدت نقاط الفريق العسكري عند النقطة 13 في المركز الخامس، حيث حقق 4 انتصارات، وتعادل وحيد، بينما مني بالهزيمة في 4 مناسبات.
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