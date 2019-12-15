نهاية مأساوية لمغربي كان يعيش في “غار”..عثر عليه جثة متحللة!

استنفرت مختلف السلطات المحلية في إقليم أزيلال عناصرها، ليلة أمس السبت، بعد العثور على جثة متحللة لرجل في مغارة أيت سعيد في جماعة أفورار.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، البالغ من العمر 43 سنة، كان يعيش داخل “غار”، وقد اختفى عن الأنظار، أخيرا، إلى أن عثر عليه أحد الأشخاص جثة هامدة “متحللة”، بعد صدور روائح كريهة في محيط المغارة، حيث كان يقطن.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات، وعناصر الدرك الملكي، التي عملت على فتح تحقيق حول الحادث .

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة لإخضاعها للتشريح الطبي.