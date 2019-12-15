التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من “كلاسيكو” الوداد والجيش

خلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الوداد الرياضي وضيفه الجيش الملكي، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، إلى التعادل دون أهداف.

وشهدت الجولة الأولى من المواجهة المؤجلة عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، فرصا خطيرة من جانب الطرفين ، لكنها لم تترجم إلى أهداف إما بسبب تسرع المهاجمين، أو تألق حارسي المرمى.

وتعرف المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من أنصار الفريقين، سواء عشاق الفريق الأحمر، أو الجماهير العسكرية التي تنقلت بأعداد كبيرة إلى البيضاء من أجل دعم فريقها.

يذكر أن الوداد الرياضي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن الجيش الملكي.