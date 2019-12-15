مانشستر سيتي يصعق آرسنال بثلاثية في عقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق مانشستر سيتي خسارة ثقيلة بمضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين (هدفان) ورحيم سترلينغ.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

لم يمهل مانشستر سيتي منافسه سوى دقيقتين، حتى افتتح التسجيل، عندما انطلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يعكسها أرضية نحو المندفع كيفن دي بروين الذي سددها بعنف في الزاوية العليا اليسرى لمرمى أرسنال.

وقطع إيدرسون حارس سيتي عرضية من مارتينيلي، لتصل الكرة إلى الظهير أينسلي مايتلاند نايلز، الذي سددها في أحد المدافعين بالدقيقة الثامنة.

وسرعان ما أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 15، عن طريق سترلينغ بعد عبور مميز لدي بروين في الناحية اليسرى، ليمرر كرة للدولي الإنجليزي الخالي من الرقابة الذي لم يجد أي صعوبة في إكمالها بالشباك من مسافة قريبة.

وجرب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي حظه بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 23، وانطلق مارتينيلي بسرعة قبل أن يمرر كرة إلى لاعب الوسط ماتيو جوندوزي الذي سددها لترتد من مدافع بالدقيقة 27.

Advertisements

وفي وقت خرج فيه ظهير أرسنال سياد كولاسيناتش من الملعب مصابا، ليحضر بوكايو ساكا نفسه للدخول مكانه، عزز سيتي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 40، عندما شق فودين طريقه بين مدافع أرسنال قبل أن يمرر إلى فودين الذي سدد الكرة أرضية في الزاوية السفلى لمرمى الحارس بيرند لينو.

وكاد دي بروين يسجل الهدف الثالث له في المباراة بالدقيقة 42، عندما استقبل الكرة قبل أن يطلقها قوية، أبعدها الحارس لينو لترتد بعد ذلك من القائم الأيسر.

بداية آرسنال في الشوط الثاني كانت سريعة، فرفع مايتلاند نايلز كرة عرضية على رأس المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي مرت محاولته بجانب القائم في الدقيقة 47.

ومن هجمة مرتدة، تبادل لاعبو سيتي الكرة حتى وصلت إلى جيسوس الذي سددها بيمناه مباشرة بجانب المرمى من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 52.

ودخل برناردو سيلفا إلى تشكيلة مانشستر سيتي على حساب فودين، فيما أجرى آرسنال تبديله الثاني بدول إميل سميث رو مكان أوزيل الذي عبر عن غضبه من التبديل.

وأنقذ لينو مرماه من هدف في الدقيقة 64، عندما أغلق الزاوية على المنفرد جيسوس، وانطلق دي بروين بهجمة مرتدة في الدقيقة 68، وفضل التسديد على التمرير لترتد تسديدته من قدم المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بالدقيقة 68.

ودخل الجزائري رياض محرز إلى تشكيلة سيتي بدلا من جوندوجان، ووصل أوباميانغ إلى تمريرة بينية من جوندوزي لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 75.

ومر ربع الساعة الأخير هادئا، ومرر سترلينغ كرة إلى محرز الذي تصدى لينو لمحاولته في الدقيقة 87، قبل أن يتلقى سترلينغ تمريرة من دي بروين، ليسدد بجانب القائم البعيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.