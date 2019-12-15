كريستيانو يقود يوفنتوس للعودة إلى الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق يوفنتوس لتحقيق الانتصارات بعد فوزه على أودينيزي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو (هدفان) وليوناردو بونوتشي، وفي المقابل سجل هدف أودينيزي اللاعب إيناسيو بوسيتو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

افتتح يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق رونالدو الذي سجل الهدف الأول، بعد كرة طولية من بونوتشي في اتجاه ديبالا داخل المنطقة سددها الأرجنتيني في المدافع، لترتد ويسددها النجم البرتغالي مباشرة بكرة أرضية سكنت الشباك.

وبعد 3 دقائق من الهدف، كاد يوفنتوس أن يسجل هدفا ثانيا، بعد مجهود مميز للثلاثي الأمامي بعدما مرر "الدون" الكرة إلى هيغوين، فأرسلها الأخير إلى ديبالا الذي سدد كرة قوية ارتطمت بأقدام مدافع أودينيزي وضربت الشباك الخارجية.

وسجل ديبالا هدفًا مذهلًا من على حدود منطقة الجزاء بتسديدة من فوق الحارس بالدقيقة 20، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعدما لمس ديبالا الكرة بيده، فمنحه الحكم بطاقة صفراء.

ومن هجمة مرتدة سريعة بدأها ديبالا من قبل منتصف الملعب، مرر صاحب الرقم 10 كرة أرضية إلى رونالدو في الناحية اليسرى، ليعود الدون ويمررها إلى هيغوين الذي سدد كرة قوية أرضية أبعدها الحارس إلى ركنية.

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وفي الدقيقة 37 ضاعف يوفنتوس النتيجة بهدف ثانٍ بعد تمريرة رائعة من هيغوين من بين المدافعين، وضعت رونالدو منفردا أمام المرمى، فسدد البرتغالي مباشرة في المرمى ليعزز تقدم بيانكونيري.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز بونوتشي الهدف الثالث ليوفنتوس بعد ركلة ركنية نفذها ديبالا ليسدد بنتانكور الكرة برأسية نجح بونوتشي في متابعتها في الشباك برأسية أخرى بعد خطأ من الحارس في الخروج من مرماه.

ودخل أودينيزي الشوط الثاني بمحاولات لتقليص النتيجة، وكاد ماندراجورا أن يسجل أولى أهداف الضيوف بالدقيقة 49، بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار مرمى بوفون.

وبطريقة رائعة كاد ديبالا أن يسجل هدفا رابعا بعد هجمة بدأها بونوتشي بكرة طولية أرسلها لرونالدو، فمررها الأخير إلى هيغوين، ونقلها المهاجم الأرجنتيني، لديبالا الذي صوب بطريقة مميزة من فوق الحارس لترتطم كرته بالعارضة وتخرج لركلة مرمى.

ورد أودينيزي بفرصة خطيرة بعدما سدد كيفين لاسانيا تصويبة قوية نحو المرمى، نجح بوفون في إبعادها ببراعة في الدقيقة 55.

وتصدى بوفون لهجمة مزدوجة لأودينيزي في الدقيقة 73، بعدما أبعد تسديدة لاسانيا، ثم أنقذ مرماه ببراعة من تسديدة جديدة أرسلها فوفانا من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، كاد رونالدو أن يسجل ثالث أهدافه بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إلا أن تألق موسو حال دون تسجيل الدون للهاتريك، لتذهب الكرة إلى الركنية.

وعاد رونالدو بعد دقيقتين ليسدد بقوة، فعادت كرته من القائم، قبل أن يقلص أودينيزي النتيجة في الدقيقة 94، عن طريق ناتشو بوسيتو الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية ليسجل هدف حفظ ماء الوجه.