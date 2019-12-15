النقب: مصرع رضيعة غرقا في دلو ماء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت اعائشة سليمان الرفايعة من قرية بئر الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، مصرعها متأثرة بإصابتها الحرجة، من جراء وقوعها في دلو من الماء وتعرضها للغرق، مساء اليوم الأحد.

وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، مساء اليوم، وفاة الرضيعة التي لم تتجاوز شهرها التاسع، متأثرة بإصابتها الحرجة إثر غرقها في دلو من الماء في بيت ذويها بالقرية مسلوبة الاعتراف.

وكانت الرضيعة قد نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن تلقت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بلاغا حوالي الساعة 18:28 بإصابة الطفلة، وتم نقلها بواسطة مركبة خاصة إلى مفرق شقيب السلام، ومن هناك نقلتها سيارة الإسعاف إلى "سوروكا".

وأوضحت الطواقم الطبية أن "سيارة تقل الطفلة من إحدى قرى النقب وصلت إلى مفرق شقيب السلام. نقلناها إلى سيارة الإسعاف حيث كانت فاقدة للوعي وبدون نبض. العائلة أخبرتنا أنها وجدت الطفلة في دلو ماء وقاموا بانتشالها بسرعة منه، وقمنا بنقلها بسيارة إسعاف مكثف في وضع بالغ الخطورة إلى المستشفى".

في المقابل، صرّح رئيس اللجنة الشعبية في قرية بئر الحمام، حسين الرفايعة بأنه "لا شك أن هذه المأساة تجسّد بصورة كبيرة مأساة القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، التي تعاني في كل المجالات"، فيما قدّم العزاء لذوي الرضيعة.