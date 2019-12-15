قلنسوة: أنباء عن إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (46 عاما) من مدينة قلنسوة بجروح وصف بـ"الخطيرة"، إثر تعرضه مساء اليوم، الأحد، إلى جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من المدرسة الثانوية.

ولفتت الطواقم الطبية إلى أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ19:18 عن إصابة في مدينة قلنسوة، وأوضحت أن طواقمها وصلت إلى المكان، وقدمت العلاج لشخص تعرض للإصابة بأعيرة نارية.

وأضافت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدرّت حالة المصاب بـ"المتوسطة"، ونقل على إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

ووصلت إلى الشرطة إلى مكان وقوع الجريمة، وقالت إنها باشرت التحقيق في الملابسات، دون الإعلان عن الخلفية ولا عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

يأتي ذلك فيما تستفحل الجريمة المنظمة ومظاهر العنف في المدن والبلدات العربية، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري (2019) 90 قتيلا بينهم 11 امرأة؛ علما بأن العام الماضي (2018)، كان قد شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.